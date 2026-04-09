Силы МЧС Азербайджана в течение прошедшей ночи и текущего дня продолжали непрерывные работы по устранению последствий, вызванных интенсивными осадками.

Согласно информации пресс-службы МЧС, в настоящее время предпринимаются меры безопасности и проводится откачка воды в районах города Баку: Хазар, Низами, Гарадаг, Сабунчи, Сураханы, Бинагади и Сабаиль; в городе Сумгайыт; а также в регионах Абшерон, Хызы и Хачмаз.