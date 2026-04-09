Исследователи из Института Альфреда Вегенера случайно обнаружили новый остров в море Уэдделла, Антарктида. Длина острова составляет около 130 метров, ширина — 50 метров, высота — 16 метров. До сих пор этот участок земли не был обозначен ни на одной карте, и теперь это должно измениться.

Исследователь Симон Дройтер рассказал, что из-за суровых погодных условий участникам экспедиции пришлось прервать научные работы и укрыться в подветренной части большого айсберга, который выглядел необычно темным.

При ближайшем рассмотрении команда обнаружила, что это остров длиной около 130 метров, шириной — 50 и высотой — 16 метров. На морской карте объект обозначен как неисследованная опасная зона и ошибочно находящаяся в одной морской миле от фактического местоположения.

Новый остров пока не имеет названия, но в ближайшее время его зарегистрируют в международных морских картах и базах данных.