Руководители крупнейших американских нефтяных компаний выступили против взимания Ираном платы за проход иностранных танкеров через Ормузский пролив.

По данным Politico, топ-менеджеры обратились за помощью к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, считая, что этот сбор не должен быть условием перемирия. Плата за проход иностранных судов через ключевую на Ближнем Востоке логистическую артерию, по мнению руководителей нефтяников США, не должна быть одним из условий двухнедельного перемирия.

Свою обеспокоенность по этому поводу топ-менеджеры американских энергетических компаний выразили старшим сотрудникам администрации в госдепартаменте. Встреча состоялась 8 апреля. При этом о каких-либо результатах переговоров собеседник издания рассказывать не стал.