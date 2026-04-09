Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE замедлила снижение почти до 12%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика может быть отмечена на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.

Так, по данным на 18:30 по Баку, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась на 14,44% — до $93,49 за баррель, а стоимость майского фьючерса нефти WTI снижалась на 16,58% — до $94,22 за баррель.

По состоянию на 23:50 по Баку Brent замедлила снижение до $96,44 за баррель (-11,74%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года снижалась на 11,81%, до $96,36 за баррель.