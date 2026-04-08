Европейские и другие страны должны сделать из ситуации на Ближнем Востоке выводы, касающиеся безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Не стоит проверять, что будет, если какой-то другой критический регион потеряет безопасность. Нужно действовать и взаимодействовать, чтобы безопасности добавлять», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что Украина готова работать со всеми партнерами для достижения этих целей.

Также Зеленский в посте отметил, что любые угрозы для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке «масштабируют вызовы» для экономики и стоимости жизни в каждой стране. Он подчеркнул и то, что при определении послевоенных условий на Ближнем Востоке должны быть учтены «интересы каждого народа».