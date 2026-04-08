Вашингтон одержал решающую военную победу над Ираном, заявил министр обороны США Пит Хегсет на сегодняшней пресс-конференции. По его словам, действия США привели к значительному ослаблению иранской военной мощи.

«Трамп вошёл в историю. У нас только что состоялась решающая военная победа. У него была возможность разрушить экономику Ирана за считанные минуты, но он проявил милосердие», — подчеркнул Хегсет.

Он отметил, что Иран 47 лет представлял угрозу, но теперь эта угроза устранена. «Иран больше не сможет производить ракеты, ракетные установки и беспилотники», — добавил глава Пентагона.

При этом Хегсет подчеркнул, что удары по коммерческим объектам не наносились: «Военные операции стали исторической победой на поле боя, потому что Иран принял перемирие под сильным давлением». По словам министра, Иран умолял о прекращении огня, и Вашингтон продемонстрировал сдержанность, ограничившись целенаправленными ударами по военным объектам.

«Мы уничтожили иранскую армию», — заключил Хегсет, отмечая, что результат операции закрепил стратегическое превосходство США в регионе.