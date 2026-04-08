Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по устранению последствий интенсивных дождей, которые велись непрерывно в течение ночи и дня.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в настоящее время принимаются необходимые меры безопасности, в том числе проводится откачка воды в районах Баку — Хазарском, Низаминском, Гарадагском, Сабунчинском, Сураханском, Бинагадинском и Сабаильском, а также в городе Сумгайыт, Абшеронском, Хызинском и Хачмазском районах.