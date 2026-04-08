Обнародован прогноз погоды на 9 апреля.

По данным Национальной гидрометеослужбы, 9 апреля в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Однако к вечеру возможен дождь в отдельных районах.

Северо-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 8–10 °C, днем — 14–17 °C. Атмосферное давление повысится с 757 до 762 мм рт. ст., относительная влажность составит 60–70 %.

Северные и западные районы ожидаются местами с кратковременными дождями. В отдельных местах возможны интенсивные осадки, грозы, град, а в некоторых горных районах — снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается переменная дымка.

Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6–11 °C, днем — 14–18 °C; в горах ночью 3–8 °C, днем — 8–13 °C.