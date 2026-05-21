Важный проект прокладки автомагистрали Мехдиабад—Дигях—Мамедли — Шемаха соединит автомагистраль М1 Баку — Губа с автомагистралью М4 Баку — Шемаха, что позволит региональному транспорту полностью объезжать центр города.

Об этом заявил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) Фариз Азизов, выступая в павильоне Азербайджан на площадке WUF13

Он отметил, что длина коридора составляет 29 километров, состоит из шести полос движения и включает девять развязок, 13 путепроводов, туннели и пешеходные переходы. ​Он отметил, что стратегическое значение автомагистрали заключается не только в оптимизации дорожного движения, но и, конечно же, в создании нового уровня связности внутри агломерации. Проект позволит жителям и логистическим потокам из северо-восточных населенных пунктов Абшерона выезжать в северном и западном направлении, не въезжая в сам центр Баку. Это означает уменьшение заторов, более быстрое движение логистики, сокращение потерь времени в пути и снижение экологической нагрузки на Баку.