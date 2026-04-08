Ежегодные доходы Ирана от прохода судов через Ормузский пролив при взимании платы в $2 млн могут составить около $64 млрд, заявил заместитель главы иранской гостелерадиокомпании Хасан Абедини.

«Ормузский пролив превратился в коридор под разумным управлением Ирана. В прошлом году через него прошли 32 тыс. судов, и если взимать с каждого по $2 млн, доходы могут достичь $64 млрд», — сказал он в эфире государственного телевидения.

Напомним, президент США Дональд Трамп 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном по предложению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа при условии полного и безопасного открытия Ормузского пролива. По данным иранского телевидения, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, включая принцип ненападения, контроль над Ормузским проливом, право на обогащение урана, отмену санкций, выплату компенсации и вывод американских сил из региона.