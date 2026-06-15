В Баку еще по семи адресам рядом с медицинскими учреждениями изменены схемы организации дорожного движения, чтобы создать более комфортные условия для пациентов и посетителей.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, часть парковочных мест вблизи ряда медицинских учреждений была упразднена для обустройства зон посадки и высадки пассажиров, а также стоянок такси.

Соответствующие изменения были реализованы по следующим адресам: улица Мазахира Рустамова — у городской поликлиники №7, улица Лермонтова — у городской поликлиники №22, пересечение улиц Абая Кунанбаева и Сулеймана Сани Ахундова — у городской поликлиники №25, улица Мамедали Шарифли — у Противотуберкулезного диспансера №4, улица Ахмеда Джавада — у Республиканской клинической урологической больницы, улица Аджеми Нахчывани — у Medera Hospital, а также улица Натига Ахмедова — у Malham International Hospital.

С целью обеспечения удобной посадки и высадки пассажиров, прибывающих на такси и личном транспорте, на указанных участках были установлены соответствующие дорожные знаки.