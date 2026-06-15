Германия надеется, что президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит официальный визит в Берлин в этом году. Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на прощальной встрече с журналистами.

«Президент Алиев приглашен в Германию. Мы надеемся, что он посетит Германию в обозримом будущем. Пока конкретной даты нет, но мы рассчитываем принять его с официальным визитом уже в этом году», — сказал он.

По его словам, в текущем году уже состоялись ежегодные политические консультации между двумя странами. По его словам, в 2027 году, наряду с политическими консультациями, продолжит работу рабочая группа высокого уровня по торговле и инвестициям Азербайджана и Германии.