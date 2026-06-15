28 июня во Дворце Гейдара Алиева состоится сольный концерт золотого голоса Грузии, музыканта и певца Дато Кенчиашвили (Dato Kençiaşvili). Организатором концерта является AzKonsert.

Грузинская этническая музыка, уникальный кавказский вокал и настоящий праздник фольклора никого не оставит равнодушным!

Гостей ждёт незабываемый вечер, наполненный яркими эмоциями национальных инструментов, живыми выступлениями и незабываемыми голосами. В программе прозвучат известные, популярные песни и композиции. Полуторачасовое музыкальное путешествие включает 15–17 композиций.

На сцене Дато Кенчиашвили создаст особую атмосферу, передающую многовековую историю и культуру Грузии, вместе с детским ансамблем «Taoba» и группой «Eksperiment».

Билеты можно приобрести во всех кассах города, а также на сайте iticket.az. Цена — 30 — 180 ₼.