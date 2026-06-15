Отношения между Азербайджаном и ФРГ всегда носили прагматичный характер, оставались стабильными и последовательно развивались. А история двусторонних связей уходит корнями в XIX век, когда первые немецкие поселенцы прибыли в Азербайджан.

Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на прощальной встрече с азербайджанскими журналистам и отметил, что в прошлом году Азербайджан впервые посетил президент Германии, а президент Азербайджана побывал в ФРГ несколько раз.

«Одним из моих главных приоритетов в качестве посла была поддержка мирного процесса между Азербайджаном и Арменией», — отметил Хорлеманн.

Он подчеркнул приверженность Азербайджана международному многостороннему сотрудничеству и отметил, что страна успешно провела такие мероприятия, как COP29 и WUF13.

Хорлеманн добавил, что правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем определило три основных приоритета внешней политики — безопасность, процветание и свободу. Сотрудничество с Азербайджаном развивается в соответствии с этими направлениями.