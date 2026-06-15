Руководство Армении совершит ошибку, если будет рассчитывать исключительно на помощь и поддержку Запада, — заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, сообщают СМИ.

По его словам, подобный курс может привести к осложнению внутренней ситуации в стране, создать дополнительные барьеры и затруднить экономическое развитие.

«Если армянское руководство будет ориентироваться исключительно на какую-то помощь, поддержку Запада, то, конечно, совершит ошибку, и в таком случае ситуация внутри страны осложнится. Конечно, возникнут дополнительные барьеры и затруднения в экономическом развитии страны. Но я все-таки надеюсь на то, что руководство Армении будет поступать разумно», — сказал он.