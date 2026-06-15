Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана – начальнику Оборонительных сил фельдмаршалу Сейиду Асиму Муниру. Об этом сообщили в министерстве.

«Известие о гибели двух пилотов в результате крушения учебного самолета Военно-воздушных сил Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны глубоко опечалило меня.

Желаю упокоения погибшим в результате авиакатастрофы, разделяю горе их близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям», — говорится в сообщении.