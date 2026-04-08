На мировых рынках снизилась цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light.

Сообщается, что стоимость одного барреля нефти уменьшилась на 1 доллар США, или 0,71 %, и составила 140,68 доллара.

Днем ранее азербайджанская нефть торговалась на уровне 141,68 доллара за баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года на уровне 15,81 доллара, а максимальная — в июле 2008 года и составила 149,66 доллара за баррель.

В государственном бюджете на текущий год средняя цена одного барреля Azeri Light заложена на уровне 65 долларов.