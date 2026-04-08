Двухнедельное перемирие между Вашингтоном и Тегераном стало возможным, в том числе, благодаря усилиям Китая, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Пекин, являющийся крупнейшим торговым партнёром Ирана, в ходе переговоров «подбадривал» Тегеран к поиску путей прекращения огня.

«Китай… подбадривал иранцев найти путь к прекращению огня по мере продвижения переговоров», — приводит AP слова двух чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Как отмечает агентство, Пекин действовал через посредников — Пакистан, Турцию и Египет, чтобы создать условия для дипломатического прорыва.