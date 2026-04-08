Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке может начаться «золотой век» после договорённостей с Ираном.

«Большой день для мира во всём мире! Иран хочет, чтобы это произошло, — с него довольно! Точно так же довольно и всем остальным! Соединённые Штаты Америки помогут справиться с затором судоходства в Ормузском проливе. Нас ждёт множество позитивных шагов! Будут заработаны большие деньги. Иран может начать процесс восстановления. Мы будем наращивать поставки всевозможных товаров и просто „держаться поблизости“, чтобы убедиться, что всё идёт как надо. У меня есть уверенность, что так и будет. Точно так же, как сейчас в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока!!!», — написал он в своей соцсети.