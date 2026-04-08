Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что пригласил делегации США и Ирана на переговоры в Исламабад в пятницу, 10 апреля 2026 года.

«Выражаю глубочайшую благодарность руководству обеих стран и приглашаю их делегации в Исламабад для дальнейших переговоров о заключении окончательного соглашения», — написал Шариф.

По его словам, обе стороны проявили конструктивность, а также «выдающуюся мудрость и понимание».

Шариф также отметил, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном распространяется и на Ливан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о приостановке ударов по Ирану было принято после бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой Вооружённых сил Пакистана Асимом Муниром, которые, по его словам, «просили остановить разрушительные действия» в отношении Ирана.