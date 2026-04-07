Синагога Рафи-Ниа, расположенная в центре Тегерана, подверглась израильским авиаударам.

Об этом написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи на своей странице в социальной сети X.

«Синагога Рафи-Ниа в центре Тегерана подверглась нападению со стороны Израиля, 70-летняя синагога разрушена», — заявил Багаи.

По его словам, представитель еврейской общины Ирана в парламенте Хомаюн Самех напомнил, что атака была совершена в дни еврейского праздника Песах.

Израильские военные признали, что их удар по Тегерану привел к разрушению синагоги Рафи-Ния.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, целью удара был высокопоставленный командир иранского подразделения по чрезвычайным ситуациям «Хатам аль-Анбия».