Иранцы выстраиваются в живые цепи у инфраструктурных и энергетических объектов, по которым могут быть нанесены удары.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

Местные жители вышли по всей стране на акции, которые в настоящее время проходят, среди прочего, близ электростанций в Бушере, Мазендеране, Мешхеде и Хамадане, возле теплоэлектростанции в Тебризе и на мостах в Ахвазе. Помимо этого, в Тегеране состоялся автопробег в поддержку вооруженных сил.

Ранее заместитель иранского министра молодежи и спорта Али Реза Рахими призвал население исламской республики принять 7 апреля участие в массовых акциях протеста рядом с электростанциями, по которым угрожал нанести удары президент США Дональд Трамп.