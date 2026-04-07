Минский автомобильный завод (МАЗ) поставит 100 грузовых автомобилей модели МАЗ-6312С5 для Гянджинского автомобильного завода, предназначенных для нужд Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Соответствующий контракт был подписан 7 апреля в Минске генеральным директором ОАО «МАЗ» Валерием Иванковичем и председателем наблюдательного совета ПО «Гянджинский автомобильный завод» Ханларом Фатиевым, сообщает БЕЛТА.

Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов отметил, что выпуск коммунальной техники для Азербайджана станет очередным шагом в развитии взаимовыгодного сотрудничества между странами. По его словам, Азербайджан остается одним из ключевых партнеров Беларуси, с которым активно развивается промышленная кооперация, в том числе по линии МАЗ, МТЗ и «Могилевлифтмаш». Также рассматривается возможность создания в Азербайджане совместного предприятия по производству бытовой техники.

Посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев, в свою очередь, положительно оценил подписание соглашения. Он подчеркнул, что Баку и Минск нацелены увеличить взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов. По его словам, текущий показатель уже достиг около 500 миллионов долларов, а новый контракт станет дополнительным стимулом для расширения сотрудничества и укрепления двусторонних отношений.