Президент США Дональд Трамп заявил, что «целая цивилизация погибнет этой ночью и уже никогда не будет восстановлена».

«Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас есть полная и окончательная смена режима, где могут возобладать другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдёт нечто по-настоящему революционное. Кто знает?», — отметил он.

По словам Трампа, предстоящая ночь может стать «одним из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира».

Он добавил, что «47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец завершатся», и завершил своё заявление словами: «Боже, благослови великий народ Ирана».