Исследователи из Environmental Research Letters заявили, что численность человечества уже превысила уровень, который планета способна устойчиво поддерживать при текущем потреблении ресурсов.

По их оценкам, при нынешнем уровне потребления ресурсов оптимальное население Земли должно составить около 2,5 млрд человек, тогда как сейчас на планете живёт более 8 млрд.

Авторы исследования отмечают, что быстрый рост населения стал возможен благодаря ископаемому топливу, временно увеличившему доступность ресурсов. Однако такая зависимость усиливает экологические проблемы, включая изменение климата и деградацию экосистем.

Модели показывают, что пик численности людей может достигнуть 11–12 млрд во второй половине XXI века. Учёные предупреждают, что без изменений в использовании энергии, воды, земли и продовольствия давление на природу будет только усиливаться, создавая риски глобальной нестабильности.