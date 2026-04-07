Бюро туризма Азербайджана впервые представило страну на Indonesia Travel Expo 2026 (ITE), проходящей в Джакарте.

Об этом сообщили в Госагентстве по туризму.

На выставке Азербайджан был представлен как перспективное туристическое направление на индонезийском рынке.

Участникам также продемонстрировали новые туристические продукты и услуги.

В рамках мероприятия состоялись деловые встречи с местными туристическими агентствами, направленные на развитие сотрудничества и поиск новых возможностей для совместного бизнеса.

Особое внимание уделялось продвижению Азербайджана как направления «Умра Плюс». Представители страны подчеркнули богатое исламское наследие, исторические мечети, культурные традиции, возможности халяльного питания, природные ресурсы и современную туристическую инфраструктуру.

Выставка продлится до 9 апреля и также охватывает город Сурабая.

Помимо Индонезии, Бюро туризма проводит активное продвижение на рынке Юго-Восточной Азии, включая Малайзию. В рамках этого направления был проведён вебинар для около 20 ведущих малайзийских туристических агентств, специализирующихся на паломничестве Умра, где Азербайджан представили как направление «Умра Плюс».