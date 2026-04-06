В связи с интенсивными осадками, наблюдаемыми в последние дни на территории страны, в ряде школ, подведомственных Губа-Хачмазскому региональному управлению образования и расположенных в отдалённых сёлах, наблюдается снижение посещаемости учащихся.

Об этом сообщили в Губа-Хачмазском региональном управлении образования.

Отмечено, что в некоторых районах из-за затруднения движения транспортных средств приоритетом является обеспечение безопасности учащихся и педагогического коллектива:

«По этой причине в небольшом числе образовательных учреждений, расположенных в районах со сложным рельефом, прерван учебный процесс. В образовательных учреждениях, где наблюдаются кратковременные перерывы в посещаемости, будут приняты необходимые меры, чтобы восполнить пропущенные занятия».