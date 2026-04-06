Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Ормузский пролив больше не вернется к прежнему статусу, особенно для США и Израиля. Об этом говорится в заявлении КСИР, опубликованном в соцсети X.

В сообщении отмечается, что подразделения КСИР завершают оперативную подготовку к реализации плана, ранее объявленного иранскими официальными лицами, который предусматривает установление «нового порядка» в Персидском заливе. По утверждению иранской стороны, ситуация в Ормузском проливе уже не будет прежней, особенно для стран, которые Тегеран считает своими противниками.

По данным The Wall Street Journal, Иран отказался открывать Ормузский пролив в обмен на возможное перемирие и не намерен в ближайшие дни проводить переговоры с американскими представителями, считая условия Вашингтона неприемлемыми. Как сообщает издание, посредники из Турции, Египта и Пакистана пытаются организовать диалог между сторонами, однако на данный момент эти усилия не принесли результата.