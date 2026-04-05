Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» от возможных нападений. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам заседания Совета обороны страны, созванного премьер-министром Виктором Орбаном в связи с попыткой диверсии на сербском участке газопровода.

Сийярто сообщил, что в связи с этим он провел переговоры по телефону с министрами энергетики Сербии и Турции, а также первым заместителем министра энергетики России.

«Мы условились, что трубопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо, поскольку нападения на него становятся все более частыми. Мы договорились поддерживать тесные контакты. Каждая сторона внесет свой вклад и примет решительные меры для защиты трубопровода «Турецкий поток» по всей Европе», — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.