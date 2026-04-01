Президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел страны Аббас Арагчи принимают участие в многотысячном митинге, проходящем на одной из главных площадей Тегерана.

Как передает ТАСС, об этом сообщает агентство Tasnim.

Иранский президент и глава МИД присутствуют на митинге в центре столицы накануне одного из основных государственных праздников страны — Дня Республики, который отмечается 1 апреля, указывает агентство. Именно в этот день в 1979 году в Иране произошло всенародное голосование по вопросу дальнейшего устройства государства, на котором более 98% населения проголосовало за исламскую республику.



