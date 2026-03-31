Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана выступит на чемпионате мира‑2026, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Матчи финальной стадии чемпионата мира‑2026 пройдут с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от участия в турнире. Позже стало известно, что иранская сторона обсуждает с ФИФА возможный перенос матчей команды в Мексику.

— Иран будет на чемпионате мира. Мы очень рады, потому что это очень сильная команда, я очень счастлив. Я видел команду, разговаривал с игроками и тренером, так что все в порядке, — цитирует Инфантино Guardian со ссылкой на AFP.

Также глава ФИФА подчеркнул, что матчи сборной Ирана на ЧМ‑2026 «пройдут там, где и должны, согласно жеребьевке».

Сборная Ирана на групповом этапе чемпионата мира должна сыграть с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Все матчи запланированы на территории США.