Спустя месяц после начала полномасштабных боевых действий на Ближнем Востоке агентства ООН предупреждают, что поставки важнейшей гуманитарной помощи в зоны конфликтов, включая Судан, могут быть сорваны.

Международная морская организация (ИМО) сообщила о нападении на очередное судно в Ормузском проливе. Последней мишенью стал полностью загруженный кувейтский нефтяной танкер. В результате удара на борту танкера, находившегося у берегов Дубая, вспыхнул пожар.

Сообщается, что экипаж в безопасности, угрозы загрязнения окружающей среды нет.

На сегодняшний день подтверждено уже 19 нападений на суда в этой акватории – ключевой транспортной артерии, через которую проходит около пятой части всей нефти и газа в мире.

В ИМО выражают глубокую обеспокоенность судьбой около 20 тысяч моряков, находящихся на борту 2000 судов, заблокированных в проливе. Представитель ИМО Дамьен Шевалье назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной: такого, по его словам, не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

С самого начала войны гуманитарные организации предупреждали о катастрофических последствиях кризиса для самых беззащитных групп населения в странах, где уже сложилась кризисная ситуация. Сегодня во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) констатировали: эти опасения уже стали реальностью в Судане, Южном Судане и Сомали.

Гуманитарные операции в этих регионах – на грани коллапса из-за увеличения сроков доставки и резкого роста расходов. Около 70 тысяч тонн продовольствия, предназначенного для нуждающихся, заблокировано из-за боевых действий. Грузы находятся на судах, которые в данный момент не могут выйти из портов.

К примеру, ранее ВПП доставляла помощь 17 миллионам нуждающихся в Афганистане транзитом через Иран. Теперь агентство вынуждено перенаправлять грузы автотранспортом из Дубая через Саудовскую Аравию.

Ситуацию усугубляет многолетний дефицит финансирования. «Наши резервные запасы полностью истощены. Мы буквально живем одним днем», – заявила журналистам в Женеве представитель ВПП Корин Флейшер.

Тем временем в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщили, что с начала конфликта границу Ливана и Сирии пересекли более 200 тысяч человек. Большинство из них бегут от бомбардировок Бейрута и других регионов страны.

Выступая в Женеве, представитель УВКБ в Сирии Ассир Аль-Мадайен подчеркнула, что люди пересекают границу «совершенно измотанными и в состоянии тяжелого шока», бросив почти все свое имущество.