Ближайшие дни станут решающими для конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет на пресс-конференции.

По его словам, в вооружённых силах Ирана зафиксировано множество случаев дезертирства. Хегсет подчеркнул, что США обладают большим военным потенциалом, тогда как возможности Ирана сокращаются.

«Всего за один месяц мы определили условия, и ближайшие дни будут решающими. Иран это знает и практически ничего не может поделать с этим в военном плане», — заявил он.

Министр также повторил, что именно ближайшие дни определят исход противостояния, и Тегеран это понимает.