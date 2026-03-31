Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хотел встретиться с королем Иордании Абдаллой II, однако иорданская сторона ответила отказом. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan, передпет ТАСС.

По информации ее израильских и иорданских источников, канцелярия Нетаньяху обращалась в Амман с запросом об организации встречи двух лидеров еще до начала конфронтации с Ираном. По версии собеседников вещателя, «целью встречи было дать понять США, что Израиль и Иордания находятся в хороших отношениях, особенно после прекращения огня в Газе».

В ответ на этот запрос Хашимитское Королевство потребовало «разъяснений по ряду вопросов», включая перспективы создания палестинского государства, предотвращение выселения палестинцев из сектора Газа, обеспечение доступа верующих к мечети Аль-Акса в Иерусалиме и проблему насилия со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, отмечает Kan.

«Ответы, которые поступили из Израиля, не удовлетворили иорданскую сторону, и было решено, что нет желания давать Нетаньяху политическое достижение в виде встречи с королем и что дальнейшие связи с Израилем могут быть обеспечены через закулисные каналы в сфере безопасности», — утверждает гостелерадиокомпания.

Кроме того, по словам одного из ее источников, король Иордании отказался от встречи с израильским премьером «отчасти из-за закрытия мечети Аль-Акса». Она была закрыта для верующих вместе с остальными святынями Старого города в Иерусалиме после начала конфронтации с Ираном. По версии израильских властей, это сделано из соображений безопасности ввиду частых ракетных обстрелов.