Президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану серию жестких требований, пригрозив нанести удары по иранским электростанциям, нефтяным скважинам и захватить стратегический остров Харк, если переговоры о прекращении войны провалятся.

Об этом он заявил в Truth Social.

«Соединённые Штаты Америки ведут серьёзные переговоры с НОВЫМ, И БОЛЕЕ РАЗУМНЫМ РЕЖИМОМ, чтобы завершить наши военные операции в Иране. Достигнут значительный прогресс, но если по какой-либо причине соглашение в ближайшее время не будет заключено (хотя, вероятно, будет), и если Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для бизнеса», мы завершим наше «пребывание» в Иране, уничтожив и полностью стерев с лица земли все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (а возможно, и все опреснительные установки!), которые мы намеренно пока не трогали.

Это будет возмездием за наших многих солдат и других людей, которых Иран убивал и уничтожал в течение 47-летнего «периода террора» прежнего режима», — написал Трамп.