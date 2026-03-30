Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана запасов обогащенного урана.

С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, в случае проведения, операция, которая будет представлять собой рискованную и сложную миссию, будет предусматривать вторжение американских сухопутных войск на срок от нескольких дней.

Как следует из публикации, Трамп в целом открыт к идее проведения подобной операции, однако изучает уровень угроз, которым подвергнутся американские военные. Окончательного решения американский лидер пока не принял.

Помимо этого, указывает издание, лидер США дал поручение своим советникам оказать давление на Иран с тем, чтобы исламская республика добровольно отдала почти 1 тыс. фунтов (около 450 кг) обогащенного урана в качестве одного из условий прекращения конфликта.