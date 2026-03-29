Папа римский Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Вербного воскресенья заявил, что Бог игнорирует молитвы лидеров, которые развязывают войны и у которых «руки в крови».

The Guardian отмечает, что неожиданно резкое заявление понтифика стало ответом администрации президента США Дональда Трампа. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что молится о насилии для врагов, которые не заслуживают пощады.

Папа римский во время мессы назвал конфликт на Ближнем Востоке с участием США, Ирана и Израиля чудовищным и заявил, что нельзя использовать имя Иисуса Христа для оправдания военных действий.

Цитируя Библию, понтифик добавил: «И когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови».

The Guardian отмечает, что первый американец папа римский не называл никого конкретно, но его заявление последовало за словами Хегсета о молитвах о насилии.