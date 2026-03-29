Впервые за столетия церковным иерархам не дали провести мессу в Иерусалиме.

Израильская полиция не пропустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и хранителя Святой земли Франческо Иельпо к храму, где они должны были совершить богослужение в Вербное воскресенье.

В патриархате заявили, что впервые за столетия главам церкви запретили проводить мессу в этот день.

Инцидент вызвал международную реакцию: МИД Италии вызвал посла Израиля, премьер Джорджия Мелони назвала произошедшее оскорблением верующих. Премьер Испании Педро Санчес осудил действия Израиля, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что свобода вероисповедания в Иерусалиме должна быть гарантирована для всех.