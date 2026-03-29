Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах, нанесенных по двум промышленным предприятиям, связанным с американской военной и аэрокосмической промышленностью, в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Бахрейне, передает Tasnim.

«Бойцы Воздушно-космических сил и ВМС КСИР провели гибридную и целенаправленную операцию, эффективно поразив ракетами и беспилотниками два предприятия, связанных с военной и аэрокосмической промышленностью США в регионе, включая завод Emirates Aluminum (EMAL) в ОАЭ и завод Aluminum Bahrain (Alba) в Бахрейне», — говорится в заявлении КСИР.

По данным КСИР, завод EMAL имеет самую длинную в мире линию по производству алюминия с производственной мощностью 1,3 миллиона тонн, а завод Alba Aluminum, с инвестициями и акциями американских компаний, играет важную роль в производстве товаров для военной промышленности армии США.