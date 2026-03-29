Китайское информационное агентство Синьхуа сообщает, что цены на дизельное топливо и сжиженный газ (СНГ) продолжают расти в Камбодже из-за последствий войны с Ираном.

Министерство торговли Камбоджи сообщило, что цена на дизельное топливо выросла на 1,4 процента с 7100 риелей (1,78 доллара США) до 7200 риелей (1,8 доллара США) за литр. Тем временем цена на СНГ поднялась до 3400 риелей (0,85 доллара США) за литр, что на 6,2 процента выше, чем 3200 риелей (0,80 доллара США), цитирует Синьхуа.

Цена на обычный бензин восстановилась примерно до 5000 риелей (1,25 доллара США), снизившись на 8,2 процента с 5450 риелей (1,37 доллара США) за последние три дня, сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство.

20 марта правительство снизило импортные пошлины и налоги на бензин и дизельное топливо, стремясь смягчить последствия роста цен на топливо.