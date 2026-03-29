Пентагон рассматривает сценарии проведения наземных операций США на территории Ирана, которые могут продлиться несколько недель. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в регион уже перебрасываются тысячи американских военных, включая морскую пехоту. Отмечается, что это может стать новым этапом конфликта, если президент США Дональд Трамп примет решение об эскалации.

При этом речь не идет о полномасштабном вторжении. Как уточняет газета, наиболее вероятными являются ограниченные операции с участием спецназа и сухопутных подразделений.

Среди возможных целей — проведение вылазок в прибрежных районах, уничтожение вооружений, а также захват иранского острова Харк, расположенного вблизи Ормузского пролива. По оценкам источников, реализация подобных задач может занять до двух месяцев.