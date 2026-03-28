В Китае представили систему, объединяющую робособак в «волчью стаю» с единым управлением.

Во время смоделированной операции по зачистке территории группа действует через общую сенсорную сеть, позволяющую роботам автономно взаимодействовать и принимать коллективные решения без прямого контроля каждого устройства.

Робособаки выполняют три ключевые задачи — разведку, поражение целей и логистическую поддержку. При этом применение силы возможно только после подтверждения оператора.

Система также интегрируется с беспилотниками, что позволяет проводить координированные операции по принципу «воздух–земля».