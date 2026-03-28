Израиль и США нанесли третий удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана с 28 февраля, станция не пострадала.

Об этом сообщила пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в соцсети X.

Снаряд упал на территории АЭС, однако, по предварительным оценкам, на самом объекте нет повреждений, сообщили в организации. Отмечается, что пострадавших среди работников не было.

«Атаки на объекты мирной атомной инфраструктуры нарушают все нормы международного права и ставят под угрозу безопасность всего региона», — говорится в сообщении.