Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по американским военным базам в регионе.

Об этом сообщило агентство Khabar Fouri со ссылкой на КСИР.

Отмечается, что атака была осуществлена в рамках 84-й волны операции «Правдивое обещание – 4» с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В КСИР заявили, что наряду с уничтожением систем противоракетной обороны были нанесены удары по базе Аль-Хардж (авиабаза Принца Султана, расположенная к юго-востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда), где размещены заправочные и вспомогательные силы.

По утверждению иранской стороны, несколько американских заправочных и вспомогательных самолетов были уничтожены или выведены из строя.

«Военно-морские и аэрокосмические силы КСИР будут решительно защищать позиции Ирана в Ормузском проливе и Персидском заливе», — говорится в заявлении.