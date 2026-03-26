Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прокомментировал материал The New York Times о том, что иранские атаки вынудили военных США покинуть базы и работать удалённо.

«С самого начала этой войны американские солдаты бежали с военных баз в странах Персидского залива, чтобы спрятаться в отелях и офисах. Они используют граждан стран Персидского залива в качестве живых щитов.

Отели в США отказывают в бронировании офицерам, которые могут подвергнуть клиентов опасности. Отелям в странах Персидского залива следует поступать так же», — сказал Арагчи.