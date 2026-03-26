Военнослужащие США были вынуждены перебраться в отели и офисные помещения по всему региону из-за ударов Ирана по американским базам на Ближнем Востоке, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Значительная часть наземных сил фактически ведёт войну, работая дистанционно. Исключение составляют пилоты и экипажи, обслуживающие боевые самолёты и участвующие в ударах», — говорится в публикации.

Источники отмечают, что рассредоточение войск осложняет США ведение боевых действий и снижает оперативные возможности.

Многие из 13 военных баз региона, используемых американскими силами, оказались практически непригодными для проживания, подчёркивает газета. Наибольший ущерб, по её данным, получили объекты в Кувейте.