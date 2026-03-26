Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с рядом заявлений о войне в регионе, единстве мусульманского мира и политике Израиля.

Говоря о человеческих потерях, он подчеркнул: «В чем разница между слезами, пролитыми в Исфахане, Тебризе и Тегеране, и слезами, пролитыми в Эрбиле, Аммане, Багдаде, Бейруте, Сане, Дохе, Эр-Рияде и других наших городах-побратимах в регионе? Какая разница для них, зовут ли нас Али, Омар, Аиша или Хасан?»

Он также указал на отсутствие различий в глазах противников: «В глазах агрессоров, не признающих никаких принципов или ценностей, имеет ли какое-либо значение, шииты мы или сунниты, турки ли мы, курды, арабы или персы?»

Комментируя характер конфликта, Эрдоган заявил, что, несмотря на то, что эта война — война Израиля, «тяжелую цену платят сначала мусульмане, а затем все человечество».

Он обвинил правительство Биньямина Нетаньяху в расширении целей: «Правительство Нетаньяху нацелено не только на Иран — они также шаг за шагом реализуют свои планы по оккупации Ливана».

Отдельно турецкий лидер затронул ситуацию вокруг мечети Аль-Акса.

«Независимо от предлога, право мусульман на богослужение в мечети Аль-Акса не может быть узурпировано, ограничено или запрещено», — заявил Эрдоган.