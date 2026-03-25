В Иране ожидают от членов Совбеза ООН, что они займут «твердую позицию», осуждающую действия США и Израиля против Тегерана.

Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в ходе беседы со своим китайским коллегой Ван И, передает МИД Исламской Республики в Telegram-канале.

«Иран ожидает, что члены Совбеза ООН, особенно Россия и Китай, не позволят США и дальше злоупотреблять своим положением в Совете и займут твердую позицию, осуждающую американо-израильскую агрессию в отношении нашей страны», — подчеркнул министр.