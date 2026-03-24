Немецкие газовые компании должны заключать больше контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе. Ее процитировало Bloomberg.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки в условиях кризиса на Ближнем Востоке, который был вызван войной США и Израиля с Ираном.

Министр напомнила, что Соединенные Штаты являются крупным поставщиком СПГ в ФРГ, но Берлин стремится диверсифицировать импорт этого углеводорода.