Президент США приказал Пентагону в течение пяти дней не наносить военные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре ИРИ, поскольку за последние два дня Тегеран и Вашингтон провели «хорошие и продуктивные переговоры» по полному военному урегулированию на Ближнем Востоке. Иран, однако, отрицает наличие каких-либо контактов с США. В таком случае, для чего Трампу понадобилось делать столь громкое и обнадеживающее заявление?

«Рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и безоговорочного урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке. Основываясь на содержании и тональности этих глубоких, детальных и конструктивных бесед, которые будут продолжаться в течение недели, я дал указание военному министерству отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период в зависимости от успеха продолжающихся встреч и обсуждений», – написал Трамп (все сообщение – с заглавных букв) в соцсети Truth.

Нефтяной рынок тут же отреагировал на заявление американского лидера: цена на нефть марки Brent – так сказать, «элитарной», понизилась более чем на 7% — до 99 долларов за баррель против 114 долларов днем ранее. Американский бенчмарк WTI «похудел» на 8% — до 90 долларов за баррель, то есть на 10 долларов ниже уровня, торгуемого сутками ранее.

В Тегеране, однако, ответствовали, что речи об изменении его политики по блокированию Ормузского пролива для грузовых судов из недружественных Ирану стран — даже после заявления президента Трампа повременить пять дней с ударами по иранским энергообъектам, — нет, передает агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности ИРИ.

По словам источника агентства, «Трамп отказался от нападения на критически важную инфраструктуру, поскольку военные угрозы Ирана стали более убедительными». Иран, подчеркнул он, не вел и не ведет никаких переговоров с США: «Пятидневный ультиматум Трампа означает продолжение программы преступлений против иранского народа».

Недоверие к провозглашенному Трампом имеет далеко не надуманное основание. Только за последние несколько дней риторика президента США менялась. То он говорил, что война с Ираном фактически закончена; то заявил, что «Мы могли бы начать диалог, но я не хочу заключать перемирие»; то Ирану было дано 48 часов на открытие Ормузского пролива, в противном случае Трамп пригрозил уничтожить электростанции страны, «начиная с самой крупной». А Тегеран заявил, что ответит на атаки ударами по всем американским объектам энергетической и информационной инфраструктуры в регионе.

Вся эта чехарда заявлений наводит на множество соображений относительно реальных причин пятидневного тайм-аута, до которых, понятно, «добраться» сложно, однако она свидетельствует об отсутствии в Белом доме последовательной стратегии по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Тем более, что спустя всего несколько часов после столь громкого объявления о «пяти днях» Трамп заявил журналистам, что если за этот срок переговоры Вашингтона и Тегерана (а «есть ли мальчик» — неизвестно) не принесут результатов, то США продолжат атаковать Иран.

«Мы ведем пятидневные переговоры, посмотрим, как все пойдет. Если все пройдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос. В противном случае мы просто продолжим бомбить изо всех сил», — сказал он. И добавил: любые договоренности будут подразумевать, что у Ирана ядерного оружия не будет. Но еще Трамп желает, чтобы США получили в свое распоряжение иранский высокообогащенный уран!

Так для чего объявлена пятидневная «тишина»? Не исключено, что для отвода глаз с целью выиграть время в подготовке к наземной операции США в Иране (прецедент расхождения слов с действиями уже имел место, в частности, прошлым летом), успех которой вряд ли возможен: то, что «Иран – не Ирак», стало уже расхожим понятием. Очевидно также, что наземная операция приведет к определенным потерям среди американских военнослужащих, и в таком случае победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, назначенных на начало ноября 2026 года, станет маловероятной.

С другой стороны, пятидневное «перемирие», не являющееся таковым по сути, и отзыв 48-часового ультиматума могут быть связаны с тем, что арабские страны опасаются массированного ответа Ирана на бомбардировку его энергетических объектов, а также полного закрытия Ормузского пролива, и пытаются сдержать Трампа. Ведь Иран предупредил: если его энергетические объекты подвергнутся ударам (в стране 98 электростанций, и неизвестно, пострадает ли атомная), то Тегеран в ответ атакует «все объекты энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры», используемой США на Ближнем Востоке.

То есть – конфликт в регионе сильно затянется, а с ним – и включенность в него, волей-неволей, государств Персидского залива, которые получают свои основные и колоссальные доходы от экспорта нефти и газа.

Кроме того, весьма многоговорящим стало заявление Командующего иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майора Али Абдоллахи, сообщившего, что Иран в конфликте с Пентагоном стал использовать вместо оборонительной стратегии наступательную (звучит устрашающе-загадочно).

Сообщение Трампа о приостановке ударов по Ирану вызвало большой ажиотаж в западных СМИ. Одни пишут, что Трамп спасовал перед угрозами Ирана, другие – к примеру, немецкая газета Zeit – полагают, что упомянутые «пять дней» говорят об «отчаянном поиске Трампом выхода из положения», поскольку он уже не контролирует военную ситуацию в регионе «ни стратегически, ни риторически».

О потере Трампом контроля над ситуацией вокруг Ирана пишет и Welt, замечая, при этом, что Пентагон направил в регион Персидского залива дополнительные войска – они прибудут туда «через несколько недель». Французская газета Le Figaro назвала новое заявление Трампа «разворотом на 180 градусов», однако не вполне разъяснила его причины. А Times of Israel утверждает, что после сообщения о возможном прекращении войны с Ираном президент США заявил телеканалу CNBC, что речь идет о «смене режима» в ИРИ.

В то время как наблюдатели, эксперты и журналисты гадают на кофейной гуще, а политики делают взаимоисключающие заявления, иранские военные – после объявления Трампом «пятидневки», атаковали базы США на Ближнем Востоке. «Успешно была проведена 77-я волна операции «Правдивое обещание – 4» против целей сионистского врага в северной, центральной и южной частях оккупированных территорий …, а также против баз армии США», — говорится в заявлении, опубликованном агентством IRNA.

Таким образом, с уверенностью говорить о том, что переговоры идут, причем – «блестяще», не приходится, и вся эта информационная и непоследовательная вербальная суета (возможно, кто-то и видит в ней «глубокий смысл») никак не способна разрядить конфликт с Ираном и обстановку на Ближнем Востоке. Она, напротив, мешает переговорам, которые – неизвестно, имеют ли место. Но в любом случае дипломатический процесс – подтвержденный официально или, тем более – скрываемый, по так называемым «секретным каналам» – требует тишины. А она на иранском фронте и окрест вряд ли наступит скоро.